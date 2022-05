Tampere (Od našeho zpravodaje) - Je to už tradiční rutina, kterou Jalonen a spol. hráčům ve Finsku ordinují. Po zápasech je neženou na led, kde by je cepovali v dalších a dalších cvičeních, ale dopřávají jim individuální program. Přísnější režim pak nastává až v den zápasu a stejně tak to bude v sobotu.

"Dneska máme odpočinkový den. Kluci jdou na masáže, fyzioterapii. Musíme načerpat fyzickou a psychickou sílu, doplnit energii. V sobotu pak bude rozbruslení a zápas," řekl v pátek kouč Kari Jalonen.

Ten po čtvrtečním utkání pospíchal do Tampere, aby na živo viděl duel Finska se Slovenskem, pak si ještě jednou pustil úspěšné čtvrtfinále proti Německu. A jen se utvrdil v tom, že jeho svěřenci odehráli nejlepších 60 minut na turnaji. "Dobře jsme vyplňovali střed hřiště a agresivně forčekovali," vyprávěl Jalonen.

Foto: Michal Kamaryt, ČTK Generální manažer české hokejové reprezentace Petr Nedvěd na předzápasovém tréninku před semifinále MS.Foto : Michal Kamaryt, ČTK

Ráno ještě zavolal trenéru německé reprezentaci a svému příteli Tonimu Söderholmovi a i od něj slyšel upřímnou chválu na český výkon. "Říkal, že jsme byli mnohem silnější v osobních soubojích. Cítil jsem to stejně. Síla, energie a ochota jít do soubojů, to vše bylo na naší straně. Takové věci pak rozhodují," uvedl Jalonen.

Už od pátku ale pracuje na semifinále s Kanadou. Její zápas se Švédskem, který zámořský tým otočil z 0:3, sice neviděl, ale kolegové mu připraví klíčové sestřihy, které chce vpodvečer ukázat hráčům. "Každý zná Kanadu. Mají dobré hráče, a když potřebují zahrát, začnou hrát ještě lépe. Hrají rychle, ale my se musíme soustředit na svůj systém a dostat z týmu to nejlepší," uvedl Jalonen.

A Michal Kempný, který se s řadou hráčů potkává v NHL, přidává: "Mají dobrý tým, mají pár individualit, které skvěle hrají v NHL. Že to otočili proti Švédsku, hovoří za vše. Že se nevzdávají a hrají až do konce. Ale to my taky. Hrozně se na to těšíme."