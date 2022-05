„V Torontu kryje ty nejlepší pětky soupeřů, jako první chodí na oslabení, to je jeho práce, ve které je jeden z nejlepších v NHL," upozorňuje Duda.

„Pak přijede do národního týmu a najednou jeho role, kterou má mít, aby nám dal ten nejlepší kredit, tak prostě bohužel není," diví se bývalý reprezentant.

„Na oslabení nechodí jako první, nechodí na ty nejlepší... Norové hrají bez gólmana a to je prostě práce Davida Kämpfa, kdy on tam má být a má to uklidnit," pokračuje 43letý expert hokejového studia Sport.cz.