Riga (od našeho zpravodaje) - „Doufám, že budeme připravení a podáme maximální výkon," přeje si kapitán.

Čím si vysvětlujete prospanou první třetinu, v níž vás Kanada přestřílela 19:4?

Ani tak nešlo o střely na bránu, nám hlavně chyběl pohyb. Kanaďané byli všude první, proto hráli s pukem, zatímco my na ně jen koukali. Kanada v první třetině jasně dominovala.

Museli jste si to v kabině během první přestávky vyříkat?

Řekli jsme si, že musíme všechno dělat rychleji, rozjezdit nohy a vyhrávat souboje, které nás udrží na puku. Pak se to zlepšilo, jen škoda, že jsme ze druhé třetiny nevytěžili víc. Měli jsme několik přečíslení, které jsme mohli líp zakončit, jenže jsme je nedotáhli. A pak jsme ve třetí třetině zase blbě stáli na vhazování a dostali z toho rozhodující gól.

Rozhodčí nepochopitelně neodpískali ofsajd Jiřího ČernochaVideo : Česká televize

Přišlo mi, že vaši lajnu s Kubalíkem a Sobotkou si navíc Kanaďané dobře hlídali...

Neměli jsme to jednoduché. V přesilovkách jsme se nedostali k tolika věcem, jak bychom chtěli. Něco vždycky chybělo. Buď se nám nepotkaly myšlenky, nebo jsme se zbavili puku, když jsme ho mohli udržet. A naopak.

Proč jste schopni odehrát slušně někdy 20 minut, jindy třeba 40, ale nikdy celý zápas? Sráží vás nekonzistentnost výkonů?

Samozřejmě. Doteď jsme to mohli nějak přežít, ale teď nás čeká zápas, ve kterém se nám to stát nesmí. A pokud se to stane, je průser. Věřím, že tohle nenastane a dokážeme odehrát 60 minut tak, aby nás výpadky nepotkaly.

Co ještě po dvou porážkách v řadě od Švýcarska a Kanady pro čtvrteční čtvrtfinále zlepšit?

Musíme se z proher prostě poučit. Už jsem mluvil o postavení na vhazování, stalo se to už v průběhu turnaje a teď znovu. Tyhle věci si musíme vyjasnit, jsou to důležité chvíle, které ve čtvrtfinále nesmějí přijít. Skupina byla tak nějak zvládnutá, jak asi měla být. Vždycky tam nějaké lehké pochybení je. Teď jsme měli dva dobré testy, ve kterých jsme neuspěli. Ale i tak si myslím, že proti takhle silným týmům můžeme hrát. Na tom to musíme postavit ve čtvrtfinále. Skupina se maže. Víme, jak to je a teď.

Bude to prostě o jednom zápase...

O jednom důležitém zápase, ve kterém určitě nebudeme favority. To ale neznamená, že nemůžeme vyhrát. Je to jeden zápas, není to série. Doufám, že budeme připravení a podáme maximální výkon. Nic jednoduchého by nás ve čtvrtek nečekalo, ani kdybychom šli z prvního místa. S tím jsme smíření, to je realita. Do žádného zápasu nepůjdeme jako favoriti, ale musíme tam jít s tím, že odevzdáme všechno.