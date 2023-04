Máte za sebou sezonu, ve které jste byl vyměněn z Colorada do San Jose. Teď vám skončil kontrakt, takže případný světový šampionát berete jako možnost ukázat se?

Ano, věřím, že si vybojuji finální nominačku. Za Ameriku tam bude celé vedení San Jose, hlavní trenér i asistenti. Takže kdybychom se potkali s USA, porazili bychom je a mně to vyšlo, třeba by to pomohlo. Věřím, že se v San Jose domluvíme a já tam zůstanu. Ale rozhodně jsem nějak nekoukal, jestli mi mistrovství může pomoct. Hrát tam byl vždycky mů sen, pro který udělám cokoliv. Reprezentovat je čest a i můj agent říkal, ať jedu, i když nemám smlouvu.

Bavili jste se s vedením Sharks o vaší budoucnosti při výstupních pohovorech?

Bavili a říkali, že se mnou byli spokojení a chtěli by, abych zůstal. Teď se ale bude řešit za jakých podmínek, protože já už bych dvoucestnou smlouvu nepodepsal. Čekám, jestli mi nabídnou jednocestnou. Pokud nenabídnou, tak mám variantu B a vrátil bych se do Evropy.

Je to tak, že při dvoucestné smlouvě, která na farmě zaručuje mnohem nižší plat než v NHL, s hráčem „zametají"?

Dá se to tak říct, ale já jsem měl ještě nováčkovský kontrakt, což hrálo velkou roli. I teď v San Jose, když jsme odehrál devátý zápas, tak mi nedali desátý, protože bych musel na waiver. Jak se nedařilo na farmě i v NHL, tak chtěli dát klukům z farmy šanci. Poslali mě tedy dolů, aby si mohli zahrát zaslouženě i jiní kluci, třeba Adam Raška.

Jinou roli má člověk v týmu NHL, jinou na farmě. Pomáhá to hráči k všestrannosti, která se právě v reprezentaci může hodit?

Bylo zajímavé, že já jsem měl víc času na ledě v NHL než na farmě. V NHL jsme hrál první lajnu s Hetlíkem (Tomášem Hertlem) a na farmě třetí nebo druhou a míň minut. Zpočátku jsem byl trošku smutný, když mě vytrejdovali, protože jsem v Coloradu strávil pět let. Hlavně díky Francíkovi (Pavlovi Francouzovi) se mi i tam líbilo, ale my se zase v létě potkáme. On si od mě odpočine trošku a třeba letos zase vyhrají Stanley Cup. Budou to mít ale hodně těžké.

Sám jste ale říkal, že trejd jste si několikrát žádal.

Já na Colorado nemohu říct špatné slovo, ale už bych tam po sezoně nepodepsal. Moje první dva roky tam nebyly ideální. Přišel jsme v osmnácti letech, ještě nebyl tak vyspělý na farmu a pak se to se mnou asi táhnulo až do konce. I když myslím, že jsem se zlepšoval. Ale už asi se mnou tolik nepočítali.

Příklep s trenérem Radimem RulíkemVideo : Sport.cz

Už v průběhu sezony se spekulovalo o vašem návratu do Pardubic. Byl blízko?

Vůbec, protože Colorado by mě stejně nepustilo. Ale zájem tam byl a Pardubky by byly první variantou. Nemám co tajit. Moje jméno se řeší ohledně Dynama hodně dlouho, takže na rok by nebylo špatné se vrátit. Ale teď je první varianta zůstat v San Jose s jednocestnou smlouvou, tou druhou jsou Pardubice. Čekám co se bude dít po draftu, budou možná trejdy. Nevím, jestli vymění Karlssona, říká se spousta spekulací. Za něj mohou dostat hodně velké zboží zpátky. Měl jsem ale pozitivní vystupní pohovor, tak snad to dobře dopadne.

Vy máte dobré slovo u Tomáše Hertla, který se za vás přimlouval už při výměně. Tak by mohl i teď při nové smlouvě, co?