Mluví o nominaci s pokorou navzdory tomu, že loni byl součástí bronzového tažení reprezentace v Tampere. „Mám ještě větší chuť než loni. To z toho byl bronz, v zimě jsme vybojovali s dvacítkami stříbro, takže doufám, že to teď ještě povýšíme. I když toho hokeje bylo v sezoně už dost, tak pozvánka do národního týmu se neodmítá. Furt jsem mladý kluk a zasloužené volno si dám později."