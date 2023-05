Fotogalerie Foto: David Taneček, ČTK Mezi tři knírače patří v hokejové reprezentaci útočník Jiří Černoch (vpravo). To Michal Jordán po zkušenostech z minulosti raději odolal.

Tampere (Od našeho zpravodaje) - S tím knírkovým nápadem přišel obránce Tomáš Kundrátek, poslal fotku do společné whatsappové skupiny týmu a snažil se zlákat také ostatní. Když to Jiří Černoch uviděl, řekl si: „Proč ne, manželku už mám." A společně s Danielem Voženílkem vousy zastřihli. „Ráno jsem ženě volal a byl to výbuch smíchu," přiznává Černoch.

Nebyl ojedinělý. Když je spatřil zbytek týmu, hned se rozjely narážky i přirovnání. „K čemu? To nemůžu říct. Ale napadaly mě různé věci," říkal brankář Karel Vejmelka a narážel právě na někdejší filmové „hrdiny" z NDR.

Sám Černoch přiznává, že mu parťáci říkají Mario. Kdo zná počítačového Super Maria aneb šikovného instalatéra, který umí zázračné kousky, tak ví proč. „Jsem s tím v pohodě. A jsme rádi, že jsme odlehčili náladu v týmu," říká Černoch. Jejich kníry prý ocenil také trenér Jalonen. „Je taky pro každou špatnost, a když je to sranda, která pobaví ostatní, je to jedině dobře."

Foto: David Taneček, ČTK Mezi tři knírače patří v hokejové reprezentaci i obránce Tomáš Kundrátek (vpravo). To kapitán Roman Červenka odolal.

Jen tedy ono trio zůstalo osamoceno, jiní vousáči se nepřidali. Takový gólman Vejmelka z ryze estetických důvodů. „Mně to přijde hrozné. Nelíbí se mi to a každému jsem k tomu řekl svoje," vypráví. To obránce Michal Jordán na pár vteřin „zaváhal", pak asi ale vzpomněl na pár podobných pokusů z minulosti a hned myšlenku vyhnal z hlavy. „Už jsem to zkusil a manželka nebyla vůbec nadšená. Od té doby vím, že to nemám pokoušet," vysvětlil.

Černoch ale věří, že kromě pobavení mu to může pomoct zlomit na mistrovství světa čekání na gól. „Třeba mi to přinese štěstí a bude to můj záchranný mód."