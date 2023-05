Lepší dárek než postup do momentálně nemůžu dostat. Možná ještě kdyby přišla výhra v neděli, ale to je až další krok. Zcela upřímně; narozeniny neřeším, mám v hlavě jen hokej.

Myslím, že je má rád každý. Proto hrajeme hokej, takové zápasy jsou pikantní. Tohle je nejvíc, co může být. Bojovat o medaile je snem každého kluka. O motivaci máme postaráno. Teď jen do toho jít s čistou hlavou a naplno.

Jsou rychlí, mají rádi kombinační hokej. Hodně střílí, ale pro brankáře je vždycky lepší být v zápřahu a mít víc zákroků. Američani budou chtít tvořit hru, ale my jim musíme vnutit naši vlastní. Bude to velký boj, nicméně víme, co čekat. Myslím, že nás nemají čím překvapit. Budeme připravení. Poslední dvě porážky se na nás neprojeví, naopak nám můžou pomoct.

Může to hrát roli. Třeba nám to dodá energii a další motivaci. Rozhodně si myslím, že to bude naše plus. Navíc je tu kvalitnější led než v Rize.