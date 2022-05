Necháváme soupeře hrát, jsme zatažení do obrany a čekáme. Připadá mi, že když má soupeř puk, my se pořád jenom stahujeme. Nechodíme po jejich obráncích, abychom je donutili k chybám. Kdyby tomu tak bylo, naši útočníci by vždycky někde puk vyšťouchli a dostali by tím soupeře pod tlak. Na můj vkus hrajeme hodně vestoje.