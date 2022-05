Ambühl na mistrovství světa debutoval v roce 2004. Od té doby vynechal jediný šampionát před čtyřmi roky v Dánsku, kde chyběl kvůli zranění. Přišel kvůli tomu o dosud poslední švýcarskou medaili. „Už teď je ale hrající legendou. Mít ho v sestavě je taková jistota, že hokejový svět je ještě v pořádku," prohlásil o čtrnáct let mladší kapitán Švýcarů Nico Hischier, který se stal jako první zástupce své země v roce 2017 jedničkou draftu NHL díky výběru New Jersey.

Ambühl hrál i na pěti zimních olympiádách, čímž se ale mohou pochlubit třeba i Roman Červenka nebo Jaromír Jágr. „Na začátku každé sezony je mým cílem zahrát si na mistrovství světa. Jsem rád, že se mi pravidelně daří se do nominace dostávat," prohlásil Ambühl, který strávil většinu kariéry v Davosu. Pouze sezonu 2009/10 odehrál po podpisu smlouvy v NHL s NY Rangers na farmě v Hartfordu. Po roce se ale vrátil zpátky do rodné země, kde nejprve oblékal dres Curychu a v mateřském klubu opět hraje nepřetržitě od sezony 2013/14.

Ambühl by měl v neděli večer proti Francii odehrát své už 121. utkání a letos ještě minimálně dva zápasy přidá. Raději by se ale představil ještě minimálně čtyřikrát, což by znamenalo zapojení Švýcarů do bojů o medaile v Tampere. „Je to jen číslo, ale až skončím kariéru, tak si budu toho extrémně vysokého počtu vážit. Krásných zážitků ze šampionátu mám spoustu, nejsilnější asi před devíti lety ze stříbra ve Stockholmu," vyprávěl.