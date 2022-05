Medaile po deseti letech bude... Jalonen namlsal experty i sázkaře

Optimismus je velký. Po kvalitních výkonech v přípravě patří česká reprezentace do skupiny favoritů. Sázkaři věří, že se na MS v ledním hokeji ve Finsku probojuje minimálně do semifinále. Zatím se zdá, že angažování kouče Jalonena byl krok správným směrem. Do týmu zařazuje mladé hráče, nastoupí i posily z NHL, role lídra se očekává od ambiciózního Tomáše Hertla. Český výběr má kurz na zlato 5,8:1 a je tak podle bookmakerů spolu se Švédskem třetím největším favoritem na zlato za Kanadou a Finskem.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Dovede Roman Červenka reprezentaci k vytoužené medaili?Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Článek Naplní očekávání? Čeští hokejisté úspěšnou přípravou namlsali tipéry, kteří sázejí na jejich absolutní úspěch. „Nový trenér, výborná hra v přípravě, řada hvězd z NHL, prostě to letos vypadá dobře. Ale pozor, podobně optimističtí jsme byli i loni před MS v Lotyšsku," upozorňuje Miroslav Hora, bookmaker Tipsportu. „Máme vlastně úžasně vytrvalé a trpělivé fanoušky, kteří i po letech bez medaile věří. Když se podíváme na sázky na zlaté medaile, tak 50 % bylo vsazeno na Českou republiku, 18 % na domácí Finsko, 15 % na tradičního favorita Kanadu, 11 % na Slovensko, které zaujalo na olympiádě," usmívá se. „Česká reprezentace na tomto šampionátu není bez šance na medaile jakékoli hodnoty. Poučením může být, že podobná nálada panovala i loni a výsledek byl tristní. Nyní je ale také výhodou absence Ruska, jednoho z hlavních kandidátů na cenné kovy," přidává se Karel Brettschneider, bookmaker Chance. Reprezentačního nováčka Lukáše Dostála pozvánka překvapila. Přijal jsem ji všemi desetiVideo : Sport.cz Na umístění českého týmu do třetího místa je vypsaný kurz 2:1, do 2. místa pak 3:1. Největším adeptem na celkové vítězství je zatím s kurzem 3,9:1 Kanada. Sázky na vítěze byly poprvé vypsány 21. března. Kurz na výhru českého výběru začínal na 8,5:1, postupně klesl na 6:1 a objevuje se na 50 % všech tiketů. Prvním duelem bude pro české hokejisty sobotní utkání s Velkou Británií, která je považována za jednoho z nejslabších účastníků MS. „První utkání proti anglickému výběru by mělo být formalitou, kurz na výhru našich je 1,01:1, na Velkou Británii 30:1 a stejně tak remíza má vysoký kurz 27:1. Očekáváme výsledek 6:0 či podobný," avizuje Brettschneider. Na loňském MS vyhráli Češi nad Angličany hladce 6:1 a proti loňsku je teď výběr silnější. Čeští hokejisté odletěli na MS. Rád bych ještě zažil nějaký úspěch, přeje si kapitánVideo : Sport.cz O den později je na programu zápas se Švédy. Většina tipérů má vsazeno na Čechy, přitom na oba dva týmy je shodný kurz 2,45:1. „Velmi silný tým bude mít letos Kanada, která samozřejmě patří vždy k favoritům. Jako druhý největší favorit nám vychází domácí Finsko, které má v posledních letech skvělé výsledky na velkých akcích, navíc domácí prostředí může hrát roli. Trojkou MS je Švédsko, u kterého platí podobné hodnocení jako u Finska. A těsně za touto trojicí jsou hokejisté České republiky – boj o medaili by měl být v našich silách. Černým koněm turnaje je podle nás Švýcarsko," předesílá Hora. „Zatím odhadujeme o 10 % vyšší náběry než v loňském roce. Mohly by tak dosáhnout částky 175 milionů korun. Na to, že česká reprezentace přiveze z Finska zlatou medaili, je s aktuálním kurzem 5,8:1 vsazeno už 52 % ze všech tiketů," uvádí Markéta Světlíková, mluvčí Chance. MS v hokeji Ruský tisk hodnotí Čechy: Na tu svou ostudu už se nemohli koukat. Medaile? Bez sborné to mají snazší

