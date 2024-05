Petře, jaký to byl z pohledu brankáře zápas?

O hodně lehčí než s Norskem a možná i než s Dánskem. I když jsem prvních deset minut puk moc neviděl, tak pak jsem měl s ním hodně doteků za bránou, což člověka dostane trochu do hry. Ve druhé třetině se soupeř dostával do hodně šancí, což mi pomohlo.

Na začátku druhé části přišly klíčové zákroky, že?

Hned to oslabení jsme výborně ubránili. Lámalo se to ke konci druhé třetiny, kdy jsme v posledních pěti minutách dali dva góly a tím jsme se uklidnili.

Sestřih zápasu Česko - RakouskoVideo : Česká televize

Jste pět třetin bez gólu.

Dneska jsem se cítil dobře, když člověk vidí puky a jdou na něj, je to fajn. Komunikace s beky byla dobrá, to člověka do zápasu dostane.

Taky jste odtahoval Davida Špačka a Tomáška, aby se nepustili do šarvátky. Bál jste se vyloučení?

Byl jsem překvapený už v Brně a i tady na začátku turnaje, že kdokoliv jde do soubojů před bránou, tak dostane dvě minuty. A to by byla zbytečná vyloučení, že bychom je dostávali zpět do hry. Viděl jsem to ale poprvé, že jde hráč do brankoviště, tam dostane lehký krosček a jde sedět. Musíme se toho vyvarovat.

Rakousko hrálo druhý zápas ve dvou dnech. Došlo mu ve třetí třetině?

Těžko říct. Myslím, že jsme tu třetinu odehráli výborně, že jsme jim nedovolili střely, hráli jsme fakt dobře do obrany, dávali jsme si puk za ně. Tím jsme je ještě více unavili a zápas kontrolovali. V první a třetí třetině to prostě bylo kontrolované, v té druhé nás několikrát zatlačili, ale takový je hokej. Ubránili jsme to, bereme tři body a jedeme dál.

Co říkáte na příjezd Martina Nečase?

S Nečim jsem hrál tři roky, jsme dobří kamarádi. Věděl jsem, že dorazí, všichni se na něho těšíme. Má hodně kvalit, jen v Carolině je vidět nechtějí. Takže teď uvidíme v Praze, jaké kvality má. Stoprocentně by tam měl dostat jinou roli. V klubu se to vede trošku jinak, ale tady prostor dostane a každý fanoušek uvidí, jaký je to hráč.

Nejste tím, kdo by měl rozhodovat o sestavě, ale zvládne případně i roli centra?

To je otázka na něj, na trenéry. Ale myslím, že je to tak kvalitní útočník, že ať ho postaví kamkoliv, tak tam ukáže, jaký je to hokejista.

Pustíte si teď v noci ještě zápas Bostonu?