Místo tradičního oběda si dá jen vydatnější snídani. „Ovesná kaše mi bude stačit. Pak to kdyžtak už na zimáku doplním ovocem a tyčinkami. Úplně v pohodě se to dá vydržet, každému ale vyhovuje něco jiného," ví Černoch.

Zcela jinak to má Michael Špaček. „Kdybych si dal jenom banán nebo jogurt, rozhodně by mi to do odpoledne nestačilo. To bych se pak s prominutím pos..., protože bych neměl z čeho brát. Musím si dát plnohodnotné jídlo, ale ne se zase nacpat steakem," tvrdí forvard švýcarského Ambri-Piotta, že sáhne po vajíčkách či těstovinách.