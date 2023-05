Hokejisté Lotyšska se radují z postupu do semifinále.

Na všech dnešních brankách Lotyšska se asistencemi podílel bývalý útočník Zlína Rihards Bukarts. Gól a nahrávku si připsali Miks Indrašis a Janis Jaks. Lotyši vstřelili rozhodující dvě branky ve třetí třetině, do níž vstupovaly týmy za stavu 1:1. Švédové se mezi nejlepší čtyři na MS naposledy probojovali v roce 2019.

V 37. minutě byl Dzierkals za bodnutí koncem hole vyloučen na pět minut plus do konce utkání, Švédi ale dlouhou početní výhodu nezužitkovali. Zkraje třetí části Grundström dostal kotouč do sítě pomocí vysoké hole a rozhodčí po zhlédnutí opakovaných záběru branku odvolali.