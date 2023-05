Obrovské zklamání, smutní Slováci na MS. Vyčítají si zápas s Českem

Do poslední chvíle věřili v postup do čtvrtfinále, jenže naděje slovenského národního týmu na účast ve vyřazovacích bojích na hokejovém MS definitivně zhasla po vypršení 60. minuty duelu Lotyšska se Švýcarskem. Domácím se v Rize podařilo obrat do té doby suverénní Švýcary o body a odskočit Slovákům v tabulce. Lotyši dokonce favorita v prodloužení porazili 4:3, čímž stihli ještě odsunout na čtvrtou příčku Čechy. Ve slovenském táboře tak zavládl velký smutek.

Sestřih utkání MS Švýcarsko - LotyšskoVideo : Česká televize

Článek „Je to obrovské zklamání. V každém zápase jsme sahali na body, i v těch, které jsme prohráli. V každém z nich jsme mohli získat víc bodů, ani jeden ale nebyl propadák," hodnotil v rozhovoru pro sportky.sk jeden z asistentů Craiga Ramsayho Peter Frühauf. Slováky mohla mrzet hlavně porážka od Kazachstánu v samostatných nájezdech. V úterý ale doufali, že nečekanou ztrátu napravili, když bez problémů porazili Nory 4:1. V tu chvíli byli díky lepšímu vzájemnému zápasu před Lotyšskem na postupové pozici. Potřebovali ale, aby pobaltský tým proti Švýcarům nebodoval. Tahle teorie však vzala za své. Sestřih utkání MS Slovensko - NorskoVideo : Česká televize „Už jsme se trochu těšili, když Švýcaři dali gól na 3:2. Pak to ale dopadlo, jak to dopadlo. Myslím, že si můžeme vyčítat hlavně duel s Kazachstánem, ale i zápas s Českem, v němž jsme také sahali po bodech. Určitě to mrzí," vykládal pro sport.sk brankář Stanislav Škorvánek. RETRO HOKEJ: Podříznu tě, vyhrožoval kouč Rusů. Trest pak obešel, a ještě se mu vysmál „Všichni jsme věřili do poslední sekundy, že by to mohlo dopadnout v náš prospěch, ale bohužel, nestalo se," posteskl si gólman na adresu překvapivé výhry Lotyšů nad Švýcary, kteří šetřili řadu opor včetně Nina Niederreitera a Nica Hischiera. „Velká škoda, protože jsme ukázali, že se silnějšími soupeři umíme zahrát. Myslím, že ani ve čtvrtfinále bychom nebyli bez šance. To už se ale nedozvíme. Mám teď v sobě hodně emocí. Moc mě mrzí, že jsme byli takový kousek od čtvrtfinále, a nakonec to nevyšlo," dodal. Sestřih utkání MS Slovensko - ČeskoVideo : Česká televize „Velmi nás to mrzí. Večerní zápas Lotyšů jsme sledovali společně na pokoji. Švýcaři nám dali jiskru naděje, v závěrečných deseti minutách Lotyše do ničeho nepustili, nakonec ale přeci jen inkasovali. Takže jsme byli smutní," přitakával útočník Viliam Čacho. MS v hokeji MS v hokeji 2023: Kompletní program a výsledky vyřazovací fáze turnaje