Riga (od našeho zpravodaje) - „Radim Zohorna prošel všemi výstupními a zdravotními prohlídkami v zámoří a může se připojit k národním týmu na mistrovství světa 2023. Pokud stihne všechny navazující lety, měl by k nám do Rigy dorazit v neděli odpoledne. O tom, kdy poprvé nastoupí do zápasu, rozhodnou trenéři během dneška nebo zítřka," prohlásil generální manažer reprezentace Martin Havlát.