Nejkritičtější k Jalonenově výběru pak byl majitel Dynama Petr Dědek. „Polovina hráčů neměla v reprezentaci na MS co dělat. Mám informace i od některých hráčů, kteří byli na mistrovství. Jak s nimi trenéři mluvili, jaké tam panovaly zmatky... To je přeci o koučování, jak trenér dokáže hráče nastavit, aby to fungovalo," říkal Dědek v exkluzivním rozhovoru pro Sport.cz.