Tampere (od našeho zpravodaje) - V exkluzivním rozhovoru pro Sport.cz pak Dědek přidává další podrobnosti.

Proč požadujete, aby Jalonen skončil, přestože má platnou smlouvu až do MS 2024 v Praze a Ostravě?

Za tým, nominaci a výsledky je vždycky někdo zodpovědný. A při současném modelu je to trenér, resp. celý trenérský štáb. Konečný výsledek na mistrovství světa je neuspokojivý. Je to přímo ostuda! Ale i obraz hry byl přece špatný. Neviděl jsem zápas, v němž bychom někoho opravdu přejeli. Já tvrdím, že polovina hráčů neměla v reprezentaci na MS co dělat.

Až tak radikálně to vidíte?

Je potřeba se podívat do hloubky. Několik let od doby, co jsem přišel do hokeje, kritizuju předešlé vedení Českého svazu ledního hokeje. Systematicky náš hokej poškozovalo, chyběly tady peníze na trenéry, které se rozkrádaly. Chyběly peníze do klubů. Prostě tam, kde byly potřeba. Ano, máme po Tomáši Královi nového šéfa svazu Aloise Hadamczika, jenže většina starého vedení zůstala. Všechno je to jenom o kompromisech. Staronové vedení (výkonný výbor svazu) neustále jde do nového prezidenta a chce ho držet zpátky.

ZÁZNAM: PŘÍKLEP EXTRA s Jiřím Šlégrem k utkání Česko - USA na hokejovém MSVideo : Sport.cz

Pojďte být konkrétní. Kteří členové výkonného výboru to dělají?

No výkonný výbor! Za Český hokej je zodpovědný výkonný výbor. V něm zůstali skoro stejní lidé!

To je sice pravda, jenže když jste chtěl loni v červnu do výkonného výboru kandidovat, dva dny před volbou jste kandidaturu stáhl...

Protože by to nemělo žádný smysl, lidé ve výkonném výboru nechtěli rezignovat. Neměl bych vůbec žádnou šanci cokoliv prosadit. Navíc bych byl ve střetu zájmů. Tím, že jsem na Krále a další členy vedení podal podněty orgánům činným v trestním řízení, tak není možné, abych seděl s lidmi, s nimiž nesouhlasím. To prostě není možné, protože tihle lidé nesou zodpovědnost za současný stav našeho hokeje. A ještě jedna věc...

Sestřih čtvrtfinále MS USA - ČeskoVideo : Česká televize

Prosím.

Za pardubický klub dlouhodobě tvrdím, že je potřeba, aby v českém hokeji dostali šanci čeští hráči. Dynamo jako jeden z mála klubů chce omezit počet cizinců i lhůtu, kdy se po třech letech v extralize zahraniční hráč už nepočítá jako cizinec. Potřebujeme dávat šanci mladším. Pokud všichni našemu hokeji nepomůžeme změnami, jeho obraz bude pořád stejný.

Tvrdíte, že polovina hráčů neměla na MS co dělat. Kdo vám v nominaci chyběl?

Třeba Jakub Lauko z Bostonu, jehož nikdo z vedení reprezentace ani neoslovil. Vždyť to je strašná ostuda, že mu nikdo nezavolá a ani nevysvětlí, proč nejede. A radši si tam trenéři dají Ondřeje Beránka, který se s Karlovými Vary ani nedostal do play off. Je to odpovědnost trenérského štábu.

Faktem je, že reprezentaci na MS kosila zranění útočníků, navíc klíčových. Nevypadaly by výsledky a výkony jinak, kdyby byli k dispozici Filip Chytil s Lukášem Sedlákem? Třeba byste pak tak kritický nebyl?

Pane redaktore, to není kritika. Dva tři roky neustále říkám, jak je to v našem hokeji špatně. Ve výkonném výboru seděl Libor Zábranský, který byl spolutvůrcem Českého hokeje. A teď stojí na lavičce spolu s trenéry?! Nejen já, ale myslím že i široká odborná veřejnost, tvrdím, že nominace na MS prostě byla špatná. A ty zmatky se třemi gólmany, kdy každý odchytal minimálně dva zápasy?

Můžu na to mít jakýkoliv názor, není to však plně v kompetenci trenéra Kariho Jalonena resp. kouče brankářů Zdeňka Orcta?

Mám informace i od některých hráčů, kteří byli na mistrovství. Jak s nimi trenéři mluvili, jaké tam panovaly zmatky... To je přeci o koučování, jak trenér dokáže hráče nastavit, aby to funfovalo.

Vy máte zprávy, že to nefungovalo?

Nefungovalo. Nefungovalo! Loni jsme medaili přivezli, byl jsem za ni rád a nebudu říkat, že to byla náhoda. Ano, přijeli Davidové Pastrňák s Krejčím, kteří celé mistrovství udělali. Samozřejmě k tomu byl potřeba Červenka a další hráči.

Stejně jako výkonný výbor svazu trenéra reprezentace volí, tak ho jedině on může i odvolat. Myslíte si, že toto téma bude po konečné osmé příčce; nejhorším umístění na MS v historii; na stole?

Celý trenérský štáb by to měl sám položit a rezignovat. Ne aby ho museli odvolávat. To, co předvedli, je prostě ostuda! Ostuda pro celý hokej. Domácí mistrovství, které nás za rok čeká, by mělo být pro náš hokej přínosem. Za tohoto stavu hráči ani nebudou chtít přijet reprezentovat.

To jsou dost silná slova, ne?

Já jsem prostě přesvědčený, že není možné, aby současní trenéři u nároďáku zůstali. Fakt to není možné!