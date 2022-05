Vzpomenete si ještě někdy na semifinále domácího MS 2015?

(směje se) To víte, že si na něj vzpomenu.

Stále vás mrzí, že jste přes Kanadu nedokázali postoupit, a nakonec ztratili i zápas o bronz proti USA?

Sám jsem zažil spoustu mistrovsvích světa, ty další jsem sledoval jako divák. Zrovna před sedmi lety v Praze ale měla Kanada jedno z nejlepších mužstev, která kdy na šampionáty poslala. Crosby, Giroux, Spezza; to fakt byl neskutečný tým. Nás porazili 2:0, silné Rusy, za které hráli Ovečkin s Malkinem, pak ve finále rozdrtili 6:1.

Pravdou je, že nynější soupiska Kanady taková hvězdná jména nemá.

Jenže Kanada je vždycky strašně nevyzpytatelný soupeř. Bohužel pro nás; zápasy, v nichž o něco jde, Kanaďané vždycky umějí hrát. Sice rok co rok staví zcela nový tým, pořád ale mají ohromné sebevědomí. Hrozně si věří.

Navíc nejde srovnávat Kanadu na začátku šampionátu s tou v bojích o medaile, že?

Čím se přibližuje finále, oni vždycky zapnou. Vzpomeňte si na loňský šampionát, do kterého vstoupili třemi porážkami a měli co dělat, aby vůbec postoupili ze skupiny. No a nakonec celý turnaj vyhráli. Prostě nás nečeká nic jednoduchého.

Zvedne se ještě sebevědomí Kanaďanů, když ve čtvrtfinále utekli hrobníkovi z lopaty?

Ten zápas šel proti našemu čtvrtfinále, takže jsem v televizi hodně přepínal a musím přiznat, že jsem snad víc koukal na Kanaďany se Švédy. Byl to výborný zápas.

Co vám o Kanaďanech řekl?

Od druhé třetiny za stavu 0:2 začali hrát úplně neskutečně. Švédy přehrávali, vytvářeli na ně obrovský tlak a dostávali se do spousty šancí. Strašně je mleli.

Přesto ještě necelé dvě minuty před koncem třetí třetiny stále prohrávali 1:3...

Samozřejmě musíte mít trošku štěstí, jenže Kanaďani měli fakt neskutečný tlak a všechno tlačili do brány. Gólman nic nevidí, a když už ho to trefí, dva hráči operující na brankovišti jsou připraveni dorážet. To byl i případ gólu na 3:3, v prodloužení jim pak pomohl hloupý faul Nylandera. Takový prostě nemůže udělat.

Bude Kanada těžším soupeřem, než by bylo Švédsko?

To je těžké říct. Švédové měli na turnaji silný tým, přesto to Kanaďané zase urvali. Je to nevyzpytatelné, teď už si nemůžete vybírat. V semifinále jsou všechna mužstva silná. Bude to zase o jednom zápase. Vyhraje ten, kdo se na něj připraví nejlíp a bude mít i trochu štěstí.

Nezneklidňuje vás, že góly českého týmu obstarává jen Krejčího formace s Pastrňákem a Červenkou na křídlech?

Přesně tak. Tahle trojka nás zatím táhne, nejsem si ale jistý, že to na Kanadu bude stačit. Na Němce ještě jo, teď ale bude potřeba, aby zabralo celé mužstvo.

Zvlášť když se soupeř na Pastrňáka a spol. zaměří a bude si na ně dávat velký pozor...

To je jasný, že se na ně připraví, vždyť dávají skoro všechny naše góly.

Čekal jste víc od Tomáše Hertla s Jakubem Vránou, kteří jsou v NHL hvězdy svých klubů?

Všichni si od nich slibujeme víc. Důležité je, že se vyhrává, a třeba teď přijdou zápasy, v nichž to těm klukům sedne. Zatím to není ono, Tomáš ani Vránič nejsou v pohodě. Oba ale makají, snaží se, bojují.

Jako hráč i coby trenér jste si ověřil, že k úspěchu na velkém turnaji je nutný vynikající výkon gólmana. Na olympiádě v Naganu to splnil Dominik Hašek, na zlatých MS 2005 a 2010 Tomáš Vokoun. Cítíte, že stejně se nyní nároďák může opřít o Karla Vejmelku?

Chytá výborně. Navíc mi připadá, že mužstvo dostává do klidu. Když kluci vidí, že za sebou mají gólmana, který chytá v pohodě, strašně moc to pomůže.

Co nesmí v naší hře chybět, abychom mohli pomýšlet na postup?

Hlavně musíme zlepšit hru pět na pět, protože v ní to není ono. Přesilovky máme parádní, to jsme proti Němcům ukázali, ale při hře v plném počtu bychom měli být aktivnější. Jasně, obranná hra je nutná, bez ní nemáte šanci uspět. Jenže na můj vkus hrajeme až moc zataženě. Útočníky máme šikovné a kdyby vepředu začali pohybově víc vířit, věřím, že bychom plno puků získali dřív. A pak bychom soupeře snáz přehráli a nedopřáli mu tolik času na rozehrávku.

Český hokej čeká na medaili z MS deset let. Považoval byste letos za úspěch i zisk bronzu?

Každý samozřejmě chce zlato, vždycky je ale úspěchem jakákoliv medaile. I kvůli absenci Rusů, kteří po medaili každoročně pokukují, ta šance letos je.

Když jsme spolu mluvili před čtvrtfinále s Německem, říkal jste, že vyhrajeme 4:1, nebo 5:1. Tak co si mají jít fanoušci vsadit nyní?

Myslím, že bychom mohli vyhrát 3:1. Tři góly bychom mohli dát a Vejmelka to musí zavřít. Věřím, že postupem do semifinále se kluci uvolní a budeme Kanadě velmi silným soupeřem.