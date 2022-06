Červenka se představil v reprezentačním dresu na devátém světovém šampionátu. Ve Finsku letos posbíral sedmnáct kanadských bodů za pět branek a 12 asistencí, což jej pasuje na hvězdu MS. „Tohle byl jeho nejpovedenější šampionát, suverénně. Byl jedním z lídrů týmu," upozornil Škvor v pořadu Příklep extra na Sport.cz. „Jak Romana známe, on je tišší, takže to v kabině nikdy nebude tak, že tam přijde a vezmi si slovo. To ale neznamená, že v kabině nejde cítit. Podle mě to byl příkladný kapitán," dodal expert Sport.cz.