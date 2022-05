„Nějak ty pocity nedokážu ani popsat. Vážím si každé minuty na ledě a myslím si, že celý tým to vnímá tak, že jsme tady teď proto, aby se doba bez medaile už nenatahovala dál. Přáli bychom to sobě, ale i celému národu," tvrdí hráč finské Jyväskylä, pro nějž nebylo jednoduché vypořádat se se stresem, který obnášelo čtvrtfinále proti Německu.

„Bylo to na hlavu docela náročné, protože se jedná o jediný zápas, který rozhoduje o tom, jestli vůbec dostanete šanci úspěch, nebo ne. Abych se přiznal, sám jsem byl před zápasem docela nervózní, ale s prvním buly to šlo pryč. A jsem rád, že se to povedlo," připomíná.

Rovněž oceňuje, jak celý tým dokázal přepnout do play off módu. „Říkali jsme si, že musíme hrát jednoduše, pomoct si blokováním střel, třeba i nějakým hitem. Prostě něčím, co střídačku nahecuje a povzbudí. Myslím, že jsme to všechno plnili, každý hráč nechával na ledě maximum. A u toho musíme zůstat i o víkendu," tvrdí.

Národní tým má podle něj nejlepší možný příklad v přístupu elitního útoku s centrem Davidem Krejčím a křídly Davidem Pastrňákem a Romanem Červenkou. „Když vidíte Krejču, jak to dohrává a řeže to. Červus a Pasta to samé, klobouk dolů před tím, jak tady tihle kluci hrají a táhnou nás," prohlašuje Ščotka.

Dalším základním stavebním kamenem musí být gólman, z Karla Vejmelky i ve čtvrtfinále vyzařoval klid a nadhled. Už čtvrtý zápas po sobě nedostal víc než gól. „To je prostě Kája. Na tom ledě je fakt pěkné se na něj dívat, protože chytá opravdu s velkým klidem a puky z něj nepadají," tvrdí Ščotka, jenž byl s Vejmelkou, Pastrňákem, Smejkalem, Špačkem, Vránou a Černochem členem osmnáctky, která v roce 2014 přivezla z Finska stříbro.