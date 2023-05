Lze však usuzovat, že by Vejmelka měl do duelu po třízápasovém čekání na šampionátu nastoupit.

„Neberte to nezdvořile, že vám neříkáme dopředu, kdo bude chytat. Nic netajíme, ale ať si soupeř láme hlavu, který z naši tří skvělých gólmanů nastoupí, a připravuje se. Kdybyste viděli, jak má Zdeněk Orct fantasticky nachystanou přípravu na brankáře soupeře, tak byste pochopili, proč to chceme zveřejňovat až těsně před zápasem, aby se protivník nemohl cíleně chystat," řekl Libor Zábranský. „Nechceme odkrývat karty zbytečně brzy."

Špatně dál vypadá situace okolo útočníků, zranění Filip Chytil i Lukáš Sedlák se v sestavě proti Slovinsku neobjeví. „Filip to zkoušel s celoobličejovým krytem, má zranění na tváři a do zápasu nepůjde. Lukáš Sedlák dostal pukem do spodní části těla (podle informací Sport.cz dostal pukem do levého kotníku) a hrát taky nebude. Čekáme u něj na verditk doktora a pravda je, že to vypadá dobře," uvedl Zábranský a přiznal, že vedení týmu zvažuje místo něj povolat náhradníka. „Martin Havlát je teď hodně na telefonu a musíme si připsutit, že ta varianta může nastat a je na stole."