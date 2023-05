Kolikrát jde o to dobře vystřelit a nemusíte přímo z té rány dát gól. Jde o odražené kotouče, dostat se do šance dál. Předbrankový prostor je důležitý, protože tam padá spousta gólů. A my chceme i ošklivé góly.

... a tak si řeknete, že potřetí vám do toho už nepůjde, že ho to bolí. Musíte to ale pak zkusit sehrát jinak. Přihrát na druhou stranu, využít, že je ten bránící hráč u vás. Chce to na situaci reagovat. Ale tady mi to dvakrát přišlo na volej a často to přes prvního hráče projde, a když je clona před gólmanem, prostě to zkusíte. Zpětně vím, že to bylo zbytečné. Jak když buší hluchej do vrat.