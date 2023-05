"Je to perfektní začátek turnaje," radoval se Treille, který v extralize hrál za Kladno a Spartu. "V kabině jsme si říkali, že první zápas je hodně důležitý. Známe to z minulosti. Myslím si, že jsme začali dobře, ve druhé třetině to bylo náročné, ale pořád jsme bojovali. Na konci se nám podařilo dát vítězný gól, takže je to skvělé," řekl Treille na webu Mezinárodní hokejové federace.

"Bolí to. Bylo by hezké získat všechny body, nebo alespoň dva. Hodně by nám to pomohlo do dalších zápasů, nebyli bychom pod takovým tlakem. Ale takhle to prostě je. Zítra nás čeká další zápas a poté další," řekl brankář David Kickert, který si připsal 26 úspěšných zákroků.