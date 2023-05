Zámořský favorit měl zkraje druhé třetiny již dvoubrankové manko. V čase 59:48 poslal zápas do prodloužení při hře Kanady bez gólmana Lawson Crouse. Nájezdy pak vyšly lépe Norům, kteří proměnili čtyři z pěti pokusů. Oslavili díky tomu druhou výhru nad Kanaďany v historii MS, poprvé je zdolali před 23 lety.

"Tohle je pro nás něco ohromného," uvedl v rozhovoru pro web Mezinárodní hokejové federace norský veterán Ken Andre Olimb. "Je to 23 let, kdy se nám povedlo něco takového. Pro naše mladé hráče je tohle skvělá zkušenost. Ukázali, na jaké úrovni jsou schopní hrát. A budou ještě lepší. Neporážíme tyhle velké týmy často, ale pro naše sebevědomí je to skvělé," pochvaloval si Olimb.

Kanaďané nasadili od začátku vlažnější tempo a pro Seveřany tak nebylo nijak složité držet s favoritem krok. Norové navíc otevřeli skóre. Přesilovku po Neighboursově faulu sice nevyužili a pak měli i porci štěstí, když zblízka minul zakončující Lucic, ale v 10. minutě už mohli slavit.

Foto: Ints Kalnins, Reuters Nor Andreas Martinsen se se spoluhráči raduje z gólu proti Kanadě.

Puk vybojoval kapitán Olimb, jeho první nahrávka podél hrazení na Trettenese sice neprošla, ale kotouč se k němu vrátil, tak to zkusil na střed a z prostoru mezi kruhy prostřelil gólmana Hofera Martinsen. Jen o chvilku později byl z dorážky blízko druhému zásahu Valkvae Olsen.

Norové se dočkali po 112 sekundách ze druhého dějství: puk nahodil na kanadskou branku Olden a mimo Hoferův dosah ho vychýlila Laugtonova teč. Kanaďané snížili ve 29. minutě, kdy překonal strážce norské branky Arntzena výstavní ranou zápěstím Lucic. Ve 34. minutě ještě zazvonil na tyčku Toffoli. O chvilku později dohrál Fantilli, když zákrokem na hlavu sestřelil Kasastula.

Seveřané však v dlouhé pětiminutové přesilovce rozdělené přestávkou nic nevymysleli. Ve 46. minutě pálil Toffoli, Arntzen výborně zasáhl levým betonem. V závěru sáhla kanadská střídačka ke hře bez gólmana. Quinn rybičkou v pádu z takřka nulového úhlu poslal bekhendem puk do tyčky. Vyrovnání zařídil Crouse přesnou ranou do horního růžku poté, co ho ideálně našel Carcone.

V prodloužení byl trochu překvapivě nebezpečnější norský tým, který už postoupit nemůže. Dvakrát nebezpečně zakončoval Trettenes, Hofera ale nepřekonal. V nájezdech uspěli první tři hráči Norska Hansen, Olden a Trettenes, teprve až Haga nedal. Z kanadské strany kontrovali ze čtyř exekutorů jen Glass a Toffoli, takže Valkvae Olsen mohl v páté sérii rozhodnout. Po parádním zakončení se mu to také podařilo.

"Je to neuvěřitelný pocit. Nikdy jsem si nepředstavoval, že bychom měli na mistrovství světa porazit Kanadu. Je to pro nás úžasná výhra," prohlásil obránce vítězů Johannes Johannesen.

"Musíme být rozhodně lepší. Všechny tyto týmy hrají velmi dobře do obrany, my musíme najít cestu, jak si vytvořit více šancí. A od toho se odrazit. Je to krátký turnaj. Poučíme se z toho, co jsme dnes udělali špatně a budeme připravení na zítra. V úterý nás čeká velký zápas," uvedl kanadský útočník Scott Laughton.