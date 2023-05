Kazachstán

Souboj o čest začal velmi svižně. Na jedné straně nevyužil velkou příležitost Michajlis, vzápětí šli do protiútoku Slovinci a Kuralt po 90 sekundách od úvodního buly otevřel skóre. V závěru úvodního dějství hráli Kazaši přesilovku a byl to právě Michajlis, kdo se postaral o vyrovnání, když se prosadil parádní ranou pod horní tyčku.

Prakticky totožný scénář nabídla i druhé třetina. Byl to opět Kuralt, kdo na jejím začátku vrátil Slovincům vedení, přičemž tentokrát mu k tomu stačilo jen 66 sekund. Kazaši pak hráli svou druhou početní výhodu v utkání a i tuto nabídku dokázali využít - když chybělo do druhé pauzy odehrát 58 sekund, vyrovnal Muratov.

Rovněž nástup do třetího dějství vyšel lépe Slovincům. Potřetí je posunul do vedení Drozg, a to v čase 42:27.