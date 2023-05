Zároveň dala naději, že gól bezkrevný tým do závěrečného dějství nakopne a že přijde očekávaný obrat. "Byla to fuška. Prohráváte 0:2. Nejde to, jak bychom si přáli. Pak je to těžké. Dobře brání a dnes už není snadné porazit nikoho, když prohráváte 0:2. Ale věřili jsme, ve třetí třetině se to trochu rozjezdilo. Gól na 1:2 byl důležitý, dostali jsme se do kontaktu. Říkali jsme si, že máme dvacet minut a že zápas musíme zvládnout. Jsme rádi, že se to povedlo. I ta druhá byla nepovedená, ale vyhráli jsme ji. Potřebovali jsme se od něčeho odrazit," řekl po utkání kapitán Roman Červenka.