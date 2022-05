Švédsko - Norsko 7:1 SESTŘIH: Švédové deklasovali Nory, zbavili je čtvrtfinálových nadějí

Hokejisté Švédska porazili na mistrovství světa v Tampere Norsko jednoznačně 7:1. Až do 28. minuty přitom vedl favorit o jediný gól, než zvýšila na 2:0 čerstvá posila Tre kronor William Nylander. Vedle toho přidal i dvě nahrávky. Třemi body (2+1) se zaskvěl i další útočník Jacob Peterson. Vítězové využili čtyři z pěti přesilových her. Švédové se ve skupině B dotáhli o bod za vedoucí Finy, Norové vypadli ze hry o čtvrtfinále. Postup českých hokejistů do vyřazovací fáze nyní ohrožují už jen Lotyši, jejichž posledním soupeřem bude právě Švédsko.

MS v hokeji 2022: sestřih zápasu Švédsko - NorskoVideo : ČT sport, SPORT.CZ

Článek Švédové sice dostali hned zkraje zápasu po velké skrumáži v norském brankovišti kotouč za brankovou čáru, ale po trenérské výzvě Norů byl gól odvolán. Jinak se ale favorit jen pomalu zahříval na provozní teplotu. Do vedení mu pomohla početní výhoda po faulu Bulla, kterou ve 12. minutě využil Peterson. Sami Švédové pak museli na 36 sekund dokonce do tří, ale odolali a těsné vedení uhájili až do přestávky. Bemström ve druhém dějství sice neuspěl v přesilovce Švédů, ale na začátku 28. minuty následovala další a v ní se o slovo přihlásil hvězdný Nylander, který gólmana Arntzena propálil dobře mířenou ranou na bližší tyčku. V tu chvíli jakýkoliv odpor Norů skončil. O 64 sekund později dal druhý dnešní gól Peterson. Ve 32. minutě se prosadil Asplund a ještě před druhou pauzou zvýšil v přesilovce Wallmark. MS v hokeji SESTŘIH: Lotyši otočili bitvu s Brity, ještě mají naději na postup Dohrávalo se už jen z povinnosti. Po 44 sekundách třetí třetiny zařídil alespoň dílčí radost Norů Fladeby. S odpovědí přispěchal po chvilce Friberg. Hned po rozehrání přišel kuriózní moment, Haga nahodil puk, trefil jednoho z čárových rozhodčích a od jeho nohy se kotouč odrazil do prázdné branky, kterou ve snaze zastavit nahození opustil Hellberg. Branka ale právě kvůli zásahu sudího nemohla být uznána, což rozhodčí potvrdili ještě u videa. Na konci 50. minuty uzavřel skóre druhým gólem Asplund, který zužitkoval další početní výhodu. MS v hokeji SESTŘIH: Pátá výhra v řadě. Němci už jsou druzí Mistrovství světa v hokeji ve Finsku: Skupina B (Tampere): Švédsko - Norsko 7:1 (1:0, 4:0, 2:1) Branky a nahrávky: 12. Peterson (E. Gustafsson, Nylander), 28. Nylander (E. Gustafsson, Peterson), 29. Peterson (Grundström, Tömmernes), 32. Asplund (Kellman), 38. Wallmark (Dahlin, Bemström), 44. Friberg (O. Lang, Aman), 50. Asplund (Nylander, Wallmark) - 41. Fladeby (Johannesen, K. Olimb). Rozhodčí: Šír (ČR), Ansons (Lot.) - Briganti (USA), Obwegeser (Švýc.). Vyloučení: 4:5. Využití: 4:0. Diváci: 3707. Švédsko: Hellberg - A. Larsson, Dahlin, E. Gustafsson, M. Pettersson, Tömmernes, A. Lindholm, Pudas - Nylander, Wallmark, J. Nordström - Bemström, Kellman, Asplund - C. Klingberg, Peterson, Grundström - Aman, Friberg, O. Lang - A. Bengtsson. Trenér: Johan Garpenlöv. Norsko: Arntzen - Johannesen, Lilleberg, Krogdahl, Nörstebö, Rokseth, Kasastul, Bull - K. Olimb, M. Olimb, Fladeby - Martinsen, Haga, Röymark - Hoff, Trettenes, Jakobsson - Salsten, Brekke Henriksen, Rönnild - od 41. navíc Geheb. Trenér: Petter Thoresen. 1. Finsko 6 5 0 1 0 22:5 16 2. Švédsko 6 4 1 1 0 26:10 15 3. ČR 5 3 0 1 1 18:10 10 4. USA 5 2 2 0 1 14:9 10 5. Lotyšsko 6 2 1 0 3 14:19 8 6. Norsko 6 1 1 0 4 13:25 5 7. Rakousko 6 0 1 2 3 11:19 4 8. Velká Británie 6 0 0 1 5 7:28 1 MS v hokeji MS v hokeji 2022 ve Finsku: Program, tabulky a další informace

