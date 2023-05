"Byl to docela dobrý zápas. Zaskočili nás gólem na 1:0 a my jsme se museli vrátit do zápasu. Ale myslím si, že jsme odvedli dobou práci a jakmile jsme vyrovnali, zápas jsme kontrolovali," řekl útočník André Petersson, který nasbíral stejně jako Lucas Raymond dva kanadské body za gól a asistenci.

"Byl to zápas, v němž jsme soupeři nedovolili moc střel. Myslím, že jsme hráli docela dobře. Pro mě bylo docela těžké, že jsem inkasoval z první střely. Byla to první rána, kterou jsme viděl za dvě a půl třetiny. Bylo to trochu divné, ale vrátili jsme se do zápasu," řekl brankář Jesper Wallstedt a poukázal na fakt, že při jeho předešlém startu na MS proti Maďarsku nemusel ve druhé a třetí třetině čelit ani jediné střele.