Švédové po brankách Klingberga a Nylandera šli ve čtvrtfinále rychle do vedení a když ve druhé třetině zvýšil Friberg, zdálo se, že o osudu zápasu je rozhodnuto. Kanadu ale vrátil do hry v úvodu třetího dějství Graves. V 59. minutě pak využil přesilovku Dubois a o třicet sekund později srovnal Barzal.

Slovenští hokejisté vstoupili do zápasu o semifinále MS proti favorizovaným Finům výborně, když je v 9. minutě poslal do vedení Sýkora. A pro domácí Suomi bylo ještě hůř. O sedm minut později navýšil náskok svěřenců trenéra Ramsayho Regenda. Zaskočeného favorita vrátil do konce třetiny do hry Anttila, který snížil na 1:2.