Francie - Slovensko 2:4 Slováci promarnili vedení, k výhře je pak nasměroval Takáč

Slovenští hokejisté vstoupili do mistrovství světa v Helsinkách výhrou nad Francií 4:2. Bronzoví medailisté z únorových olympijských her ztratili dvoubrankový náskok, ale plný bodový zisk jim zařídil v 39. minutě Samuel Takáč. Osm sekund před koncem zpečetil výsledek v power play do prázdné branky svým druhým gólem v utkání Pavol Regenda.

Foto: Martin Meissner, ČTK/AP Slovák Samuel Takáč (vpravo) se raduje z gólu proti Francii. Foto : Martin Meissner, ČTK/AP

Článek Francouzi jsou v elitní kategorii poprvé od roku 2019, kdy v Košicích sestoupili. Letos se vrátili spolu s Rakouskem jako náhrada za Rusko a Bělorusko vyloučené kvůli válečné agresi na Ukrajině. Nováček odolával Slovensku do poloviny úvodní třetiny, v čase 10:23 otevřel skóre Regenda. Čerstvá posila Mladé Boleslavi z Michalovců nejdříve tečovala Grmanovu přihrávku do pravého betonu Buysseho, vyražený puk si Regenda přehodil na bekhend a skóroval. Favorit se potom ubránil při Gachulincově vyloučení. Šanci zvýšit podobným bekhendovým zakončením jako Regenda měl Miloš Roman, ale minul. V úvodu druhé části kryl Rybár Fleuryho střelu z pravého kruhu a ve 22. minutě zajistil Slovákům dvoubrankové vedení při Crinonově vyloučení kapitán Tatar. Buysse před útočníka New Jersey na pravý kruh vyrazil puk po střele osmnáctiletého nejlepšího kanonýra olympiády Slafkovského a vicemistr světa z roku 2012 trefil odkrytou část branky. MS v hokeji Američané si rozhodující náskok zajistili už v první třetině Francouzi byli nebezpeční a dokázali odpovědět. Ve 27. minutě se dostal po vhazování mezi kruhy do střelecké pozice Rech a bekhendem překonal Rybára. Potom zamířil Texier do boční sítě a Fleuryho pokus z otočky z mezikruží vyrazil slovenský gólman. Při vyloučení útočníka Zlína Claireauxe Francouzi odolali a v čase 32:29 vyrovnali. Do úniku se po Claireauxově šikovném protečování Auvituovy přihrávky dostal útočník Hradce Králové Perret a blafákem do forhendu pokořil Rybára. V 35. minutě ujel Texier a tentokrát na slovenského gólmana nevyzrál. Vedení se dočkal tým kanadského kouče Craiga Ramsayho. Liška z těžkého úhlu ohrozil Buysseho a z dorážky se prosadil bekhendem Takáč. Foto: Martin Meissner, ČTK/AP Slovák Pavol Regenda (vpravo) se se spoluhráči raduje z gólu proti Francii.Foto : Martin Meissner, ČTK/AP Závěrečné dějství bylo opatrnější. Francouzský gólman si poradil s Kristofovou přihrávkou a odolal i v oslabení, které způsobil svou hrou hokejkou v nepovolené zóně. Rybár vyrazil Texierův pokus. V 58. minutě trefil Slafkovský po Romanově přihrávce horní tyčku. Výhru Slováků v závěru pojistil Regenda. Mistrovství světa v hokeji: Skupina A (Helsinky): Francie - Slovensko 2:4 (0:1, 2:2, 0:1) Branky a nahrávky: 27. Rech (Boudon), 33. Perret (Claireaux, Auvitu) - 11. Regenda (Grman, Miloš Roman), 22. Tatar (Slafkovský, Lantoši), 39. Takáč (Liška, Nemec), 60. Regenda (Slafkovský, Čerešňák). Rozhodčí: Heikkinen (Fin.), Rekucki (USA) - Beresford (Brit.), Seewald (Rak.). Vyloučení: 5:2. Využití: 0:1. Diváci: 3731. Francie: Buysse - Gallet, Auvitu, Bault, Chakiachvili, Crinon, Thiry, Llorca - Fleury, Texier, T. Bozon - Bertrand, Claireaux, Perret - Boudon, S. Treille, Rech - Leclerc, Ritz, Fabre - K. Bozon. Trenér: Philippe Bozon. Slovensko: Rybár - Čerešňák, Rosandič, Nemec, M. Ivan, Jánošík, Gachulinec, Grman - Krištof, Lantoši, Tatar - Slafkovský, Miloš Roman, Regenda - Tamáši, Lunter, Pospíšil - Minárik, Liška, Takáč. Trenér: Craig Ramsay. MS v hokeji Ruský tisk hodnotí Čechy: Na tu svou ostudu už se nemohli koukat. Medaile? Bez sborné to mají snazší

Reklama