„Nahradit národní týmy Ruska a Běloruska Rakouskem a Francií? Není ani nutné říkat, jak nesrovnatelná kompenzace to je. Bitva o vyhnutí se sestupu se jistě zvýší, ale konkurence v boji o play off naopak klesne," píše server allhockey.ru a rozebírá i český nároďák.

„Po neúspěchu na olympiádě si Český svaz ledního hokeje uvědomil, jak těžké je se na tu dlouhou hokejovou ostudu v hokeji dívat. Jenže místo toho, aby pracovali na budoucnosti a systému výchovy mladých hokejistů, rozhodli se podepsat zahraničního trenéra," je zmiňován Fin Kari Jalonen jako nástupce Filipa Pešána.

Portál championat.com zase připomíná, že letos je tomu přesně deset let od zisku poslední medaile Čechů na MS (bronz 2012 v Helsinkách). „Pro velkou hokejovou zemi je to neskutečná ostuda a Češi po katastrofální olympiádě šlápli na krk své hrdosti a pozvali do reprezentace zahraničního trenéra. Pro domácí lidi nebyla žádná naděje poté, co Filip Pešán všechno zničil," míní server.

PŘÍKLEP EXTRA na Sport.cz Před a po zápasech českého týmu a také o přestávkách mezi třetinami bude vysílat v přímém přenosu hokejové studio redakce Sport.cz. Nenechte si ujít sestřihy, postřehy přímo z Finska, názory známých expertů a další zajímavosti na našem webu.

„Na pozadí úspěchu Finska a jeho trenérské školy logicky padla volba na Kariho Jalonena. V Česku si ho pamatují jako vynikajícího Lva z roku 2014," připomíná championat.com, že Jalonen před osmi lety dokráčel s pražským klubem až do finále KHL, kde v sedmi zápasech trápil Magnitogorsk.

„A změny přišly okamžitě. Zatímco pod Pešánem byli Češi nejhorším týmem Euro Hockey Tour (prohráli všech šest zápasů), pod Jalonenem vyhráli poslední dva turnaje," připomíná triumf mužstva na Českých a Švédských hrách.

„Jalonen omladil tým, odmítl nominovat solidní technické hráče, jako to bylo na olympiádě, kde Češi měli spoustu dovedností, ale nic to nepřineslo. Střelci by teď samozřejmě měli být hráči z NHL Hertl s Vránou a věční Červenka s Krejčím," hledá championat.com ofenzivní tahouny.

„V dalších řadách ale budou relativně neznámí kluci z domácí ligy. Prvním brankářem se stane pravděpodobně Karel Vejmelka z Arizony, který se náhle z obskurního extraligového brankáře stal jedničkou klubu NHL; i když toho nejhoršího," uvádí championat.com.

„V zásadě je hlavní akvizicí Čechů trenér. A on pravděpodobně povede tento tým k dlouho očekávané medaili, i když je nepravděpodobné, že to bude zlato," míní server, že český medailový půst skončí.