Finové byli jednoznačným favoritem. Vždyť v sedmi zápasech základní skupiny díky své místy až strojové defenzivě inkasovali pouhých pět branek. O to větší šok vyprodaná Nokia Arena v Tampere zažívala, když domácí miláčci po šestnácti minutách prohrávali 0:2...

„Jejich systém ničí hokej. Přijde mi to až ustřelené. Tohle není hokej. Je to jen bránění. Čekání na chyby. Ale zaslouží kredit, že to dokážou využít a mají svou sílu," pokračoval v ostrém projevu Haščák, který u slovenské reprezentace končí a od nové sezony bude generálním manažerem bratislavského Slovanu.