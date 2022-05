„Uvidíme to tenhle rok na draftu a budou pokračovat dál a dál... Tam je obrovská budoucnost, takže oni v horizontu pěti šesti dalších let budou mít neskutečný tým," chválí bývalý český reprezentant.

Podle Dudy tak má slovenský hokej před sebou lepší budoucnost než ten český, alespoň při pohledu na stávající fungování. „Přitom je to s podivem, protože my tu hráčskou základnu máme větší a teď je otázka, jestli bude stačit jen příchod Kariho Jalonena. Já si to nemyslím," dodává redaktor Sport.cz Jan Škvor, druhý host studia. „Nebo bude muset přijít změna na svazu, jako u nich proběhla se Šatanem..." pokračuje hokejový expert Sport.cz.