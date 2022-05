Slováky posílí na MS obránce Fehérváry z NHL

Hokejisty Slovenska posílí na mistrovství světa ve Finsku obránce Martin Fehérváry z Washingtonu. Dvaadvacetiletý bek by se k týmu měl připojit v průběhu pondělí a poprvé by měl nastoupit ve středečním utkání proti Švýcarsku. Na twitteru to oznámil generální manažer reprezentace Miroslav Šatan. Nepočítá s tím, že by Fehérváry hrál už dnes proti Kanadě.

Foto: Reinhold Matay, ČTK/AP Slovenský obránce Martin Fehérváry z Washingtonu (č. 42) v souboji s Jonathanem Huberdeauem z Floridy. Foto : Reinhold Matay, ČTK/AP

Článek Bratislavský rodák se chystá na třetí světový šampionát v kariéře, startoval již na turnajích v letech 2018 a 2019. Fehérváry je třetí zámořskou posilou týmu kouče Craiga Ramsayho. V Helsinkách již reprezentují brankář Adam Húska z farmy NY Rangers a útočník Tomáš Tatar z New Jersey. Fehérváry odehrál třetí sezonu v zámoří a poprvé se výrazně prosadil do sestavy Capitals v NHL. V základní části odehrál 79 zápasů a nasbíral 17 kanadských bodů (8+9). V šesti utkáních play off nebodoval. MS v hokeji Německé prokletí! Slováci na MS poprvé padli

