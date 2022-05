Národní tým nejenže si do 33. minuty vypracoval vedení 3:0, ale sehranými přesilovkami potěšil i hokejové labužníky. „Nebyly to jen přesilovky. Celý tým hrál opravdu dobře, všechny čtyři lajny. Obránci a gólman také odvedli skvělou práci," dodal Jalonen.

„Karlos Vejmelka nás držel celých šedesát minut, měl tam velké zákroky. Od něj to byl opravdu velký zápas. Svým klidem nabíjí celé mužstvo," doplnil pilíř zadních řad z Detroitu. „Jsme moc rádi za to, jak to dopadlo. Respekt ale zaslouží i Němci, protože odehráli dobrý zápas, my měli i určitou dávku štěstí, ale to k hokeji patří a většinou přeje těm, kteří mu jdou naproti. Doufám, že se nás bude držet i dál," mínil obránce Jan Ščotka.