Také letošní šampionát nabídl oblíbený hokejový trik. Jak dopadla kariéra jeho vynálezce?

Na hokejovém mistrovství světa byla opět k vidění oblíbená finta „michigan“. Pokusil se o ni Kanaďan Kent Johnson, a zatímco v mládežnických zápasech takto skóroval opakovaně, jak můžete dohledat na webu youtube.com, v souboji s Dánskem nedokázal puk ležící na čepeli umístit do brány. Přitom po akademické stránce by měl mít tu nejlepší možnou průpravu. Uplynulý ročník totiž strávil právě na Michiganské univerzitě. Tam, kde to všechno začalo.

Jeho fintu napodobují borci z NHL. Jak dopadl on?Video : Sport.cz

Článek Zřejmě nikde není univerzitní hokej tak rozvinutý, jako právě ve Spojených státech. Mezi nejprestižnější adresy pro mladé hokejisty a studenty v jednom patří právě škola sídlící ve městě Ann Arbor ve státě Michigan. Své zástupce má také na hokejovém mistrovství světa. Kromě Kenta Johnsona reprezentujícího Kanadu naskočili v dresu USA do turnaje Thomas Bordeleau, Nick Blankenburg a Luke Hughes, mladší bratr Jacka a Quinna Hughesových. Luke Hughes MS? Skvělé akce i fatální zkrat proti Švédům. Příspěvek z pořadu PŘÍKLEP EXTRA.Video : ČT sport, SPORT.CZ Přesto zatím jediný „michiganský gól" na elitním mistrovství dohledáváme v podání Mikaela Granlunda. Dnes již 30letá opora Finů na domácím šampionátu se takto prosadila před jedenácti lety proti Rusku během mistrovství na Slovensku. Sestřih zápasu Kanada - Dánsko (Johnsonův pokus o michigan v čase 1:49)Video : ČT sport, SPORT.CZ Ale zpět k Michiganské univerzitě, která byla odnepaměti dobrou adresou před vstupem do NHL. Můžeme zmínit například jména jako John Madden, Brendan Morrison, Marty Turco nebo Mike Knuble. Právě jejich spoluhráč Mike Legg byl tím, kdo dostal „michigan" do slovníku hokejových fanoušků, když v březnu 1996 skóroval proti Minnesotské univerzitě. Má univerzitní hokej šanci v Česku? A zkoušel Radek Duda "Michigan"? Diskuse z pořadu PŘÍKLEP EXTRA.Video : Sport.cz Později hráli v dresu Wolverines, jak se říká michiganskému školnímu týmu, hokejisté jako Zach Werenski, Kyle Connor, Quinn Hughes nebo Max Pacioretty. Uplynulý ročník zde strávil například Owen Power, jednička posledního draftu. Ve videu z pořadu PŘÍKLEP EXTRA se dozvíte, že „michigan" má i jednoho českého aktéra, který se zapsal do dějin používání tohoto triku, a také, jaký osud čekal jeho vynálezce. MS v hokeji TOP VIDEA MS: To už není normální! Na šampionátu podruhé dal gól rozhodčí

Reklama