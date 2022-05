Tampere (od našeho zpravodaje) - Právě tento smutný příběh vypráví kniha Ztracená léta: Příběh hokejového zločinu, která poprvé vychází ve finštině zásluhou Bubníkova syna Gustava i aktivity organizace Novinářský inkubátor. Na nedělní křest publikace do Síně slávy finského hokeje v Tampere dorazili nejen český velvyslanec Adam Vojtěch, ale trenér národního týmu Kari Jalonen.

V době soudu byl 21letý Bubník nejmladší z hokejistů „O šílené zkušenosti, jak místo šampionátu zamířili do basy, táta moc doma nemluvil. Neslyšel jsem ani od jeho tehdejších spoluhráčů Roziňáka, Kobranova či Konopáska, že by si stěžovali na krutý osud. Nesli tu křivdu statečně, ale já si myslím, že se musí neustále připomínat, co se tehdy dělo, aby se už nikdy nic podobného nemohlo stát," připomněl Bubník.