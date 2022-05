GLOSÁŘ Z TAMPERE: Nepanikařit. Protřepat, nemíchat. A co do branky zase zkusit Vejmelku?

Být to před rokem a za vlády muže s iniciálami FP, nejspíš už by v útocích nezůstal kámen na kameni a hokejisté by se místo do dresů převlékali do montérek. Teď ale šéf střídačky KJ i přes mizerný průběh se Švédskem nevyvolával žádné personální otřesy, poctivě točil formace, tak jak je složil už před startem turnaje a jediné po čem po zpackaném zápase volal, je zlepšení chemie útoků. Byl to správný přístup? Zkušenost z loňska říká, že ano. Že panika způsobuje chaos a tým často uvrtá ještě do hlubší krize. Leč ani nicnedělání není řešením a bezesporu by to chtělo trochu toho bondovského: "Protřepat, nemíchat."