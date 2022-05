Ve Spartě ho nechtěli. Nečekal bych, že se Černoch dostane na šampionát, přiznává Pešout

Byl jedním z největších překvapení nominace. Útočník Jiří Černoch se po odchodu ze Sparty prosadil v Karlových Varech a svými výkony si vydobyl místo v reprezentačním týmu i na mistrovství světa. „Přiznám se, že jsem nečekal, že by mohl hrát na téhle úrovni, že by mohl hrát na mistrovství světa,“ zmínil moderátor Honza Homolka v pořadu PŘÍKLEP EXTRA na Sport.cz. „Já se přiznám, že taky ne,“ odvětil mu v hokejovém studiu Sport.cz Černochův dosavadní trenér Martin Pešout, který do nové sezony vstoupí jako trenér Komety Brno.

Článek „Ve Spartě ho prostě nechtěli. Nevěřil si, totálně rozklížený hráč, který neuměl pomalu vystřelit, zakopával při těžších cvičeních, nechápal je..." vypráví 55letý kouč. „Ale byl to hráč, který v mládežnických výběrech to svoje místo měl a já vždycky tvrdím, že kdo je v těch 12-13 hráčích v ročníku, pakliže trošku začne pracovat, tak do třiadvaceti tu extraligu prostě hrát bude," vysvětluje Pešout. Flek je ideální hráč do čtvrté lajny pro mezinárodní hokej. Jak se Varům povedlo ho udržet? Martin Pešout v pořadu PŘÍKLEP EXTRAVideo : Sport.cz V případě Černocha také připouští, že Karimu Jalonenovi zkrátka padl do oka. „Každý trenér si může někoho oblíbit, ale hráč mu ten ice-time musí vracet a Jirka mu ho vrací," hájí svého nedávného svěřence. MS v hokeji 2022: Sestřih čtvrtfinálového zápasu Německo - ČeskoVideo : ČT sport, SPORT.CZ Více se dozvíte ve videu z pořadu PŘÍKLEP EXTRA, kde také Martin Pešout predikuje umístění Jiřího Kulicha na draftu NHL. MS v hokeji TOP VIDEA MS: To už není normální! Na šampionátu podruhé dal gól rozhodčí

