Finové budou na letošním šampionátu v roli obhájců, i proto jsou nad nimi velká očekávání. „Hrají takový neatraktivní hokej, ale účelný. Mají to výborně poskládané. Jsou to výborní bruslaři, hrají dobře v obraně a mají skvělé brankáře. Vidím v tom velký oříšek," říká bývalý reprezentant Radek Duda a dodává. „Zámořským celkům naopak moc nevěřím," tipuje.

Zapomínat se nesmí ani na české ambice. Podstatné ale bude uhrát si co nejlepší výchozí pozici před případnými vyřazovacími boji. „Do čtvrtfinále bychom měli postoupit. Bude ale klíčové, aby to bylo z co nejlepší pozice. Abychom se vyhnuli Švédům, Finům a Američanům. To bude těžké. V podstatě to znamená vyhrát skupinu, což je náročný úkol," uvědomuje si novinář.