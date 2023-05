PŘÍKLEP: Česká nominace? Jsem zvyklý to nekomentovat, ale něco mi tam chybí, říká bývalý reprezentant

Čtyřiačtyřicetiletý Duda je zvyklý nominace národního týmu nikterak nekomentovat. „Naučil mě to život. Je to věc trenérů, kteří jsou za to zodpovědní a nesou hlavu na špalek. Musí si to zhodnotit," vysvětluje bývalý hokejový světoběžník, jenž ve 43 letech ukončil aktivní kariéru a v minulosti rovněž působil v seniorské i juniorské reprezentaci.