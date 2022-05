Helsinky (Od našeho zpravodaje) - Právě zničující přesilovky posunuly Čechy do semifinále, vždyť využili tři ze tří, a to tak úchvatnými kombinacemi, že i brankář Karel Vejmelka v úžasu vyprávěl: "Byla to symfonie a pro Němce něco nechytatelného."

Jen pro představu: Ona pětice, která v nich rozhodla čtvrtfinále, dá dohromady včetně Stanley Cupu 2 629 zápasů v NHL. A vedle chybějícího Jakuba Voráčka jde vlastně o to nejlepší, co současný český hokej může nabídnout. I proto jsou kombinace plné překvapivých nahrávek a momentů, které mohou být okrasou televizních sestřihů.

"Máme sehrané akce i jde o čiré improvizace. K přesilovkám máme spoustu mítinků, a když něco nacvičeného nevyjde, umíme zapnout mozek," řekl Krejčí, jenž gólem a dvěma nádhernými přihrávkami nasměroval tým k vedení 3:0 nad Němci.

Mimochodem někdy jde o takovou improvizaci, že překvapí i samotné účastníky. Třeba bek Hronek po čtvrtečním zápase tvrdil: "Tohle jsme úplně necvičili."

MS v hokeji 2022: Pastrňákův gól proti NěmeckuVideo : ČT sport, SPORT.CZ

Ale když to zaskočí jeho, tak co teprve soupeře. I proto osm proměněných přesilovek a 38procentní využití početních výhod (nejlepší na MS) nemusí být před medailovým víkendem konečné číslo. "V přesilovce máme takové hráče, že jim stačí podat informace a oni vědí, co se na ledě děje. Hokej hrají celý život. Chtějí jen vidět, co je důležité na soupeři a jak obvykle hraje oslabení," vyprávěl Martin Erat, jenž má v trenérském štábu přesilovky na starost.

Základním kamenem v přesilovce je letitá bostonská spolupráce Davidů Pastrňáka a Krejčího, která se nevytratila ani po roční pauze. Tuší, co jeden od druhého čekat, jsou naladěni na stejné vlně. A tak zatímco ve čtvrtek při prvním gólu leckoho Krejčího přihrávka překvapila, zakončujícího Pastrňáka nikoliv. "Hned jak si zastavil puk, jsem věděl, že když mu nepíchnou do puku, přijde mi to na hůl."

Jak pravil, tak se i stalo.

"Je neskutečné, že i těžká přihrávka vypadá od Krejči úplně jednoduše," přidal Pastrňák.

Duo pak doplňují další. Před brankou si skvěle počíná Hertl, Hronek je jistotou na modré lajně, byť třeba trenéři by chtěli, aby pálil ještě častěji. A Červenka do této mozaiky svým přehledem výtečně zapadá.

Také trenéři jim důvěřují, kupříkladu před prvním gólem je nechali na ledě skoro celé dvě minuty, navzdory tomu že se při přerušení nabízelo vystřídání.