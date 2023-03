„To vysvětlení důvodu suspendace: ´Na základě podrobného posouzení rizik´!? To je největší lež na světě a je mi z toho na zvracení! Děláte z lidí blbce, děláte z ruských sportovců blbce. Proč jasně neřeknete pravý důvod? Nikdo vám už nevěří," pustil se Hašek na svém Twitteru velmi ostře do IIHF.

„Mezi čtyřma očima řeknou: ´My to víme, ale to je kvůli pojistce, aby nás Rusové nemohli soudit. Takhle to doporučujou právníci. Kdybychom řekli pravdu, tak jsme v p*deli´. Takže raději IIHF lidem lže a my vlastně nevíme proč Rusové a Bělorusové nejedou na MS. Velmi smutné!!!" čílí se olympijský šampion z Nagana.