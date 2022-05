Nebyl jako náhradník v lehké pozici. Do dvou zápasů šel až v jejich průběhu, bitvu o bronz s USA ale pomohl otočit, protože s ním v brance najednou dostalo mužstvo správný impuls.

Měl vysoký ice time, odvedl dobrou práci na přesilovkách a dokud stíhal bruslařsky, vracel se do obrany. Chyběla mu ale přímočarost a jak ke konci ztrácel dech, pramenily z toho i chyby.

"Jsem hořkej, rozhodčí měl nechat kluky, ať to vyhrají hokejem," říká ve studiu Příklep EXTRA Radek DudaVideo : Sport.cz

Dodatečná nominace obránce, jenž šest týdnů nehrál, byla překvapivým tahem trenérů. Přinesl do obranné hry národního týmu svěžest, přesto se neubránil chybám a zbytečným vyloučením.

Nezazářil, ale ani nepropadl. Klidně by skočil po hlavě do každé střely. Jeho výkon se během turnaje zlepšoval, zapojoval se hlavně do hry u mantinelu a v rozích, chyby před brankou tam byly.