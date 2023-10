Můžeme být nenažraní, ale nesmíme u toho mlaskat, řekl po výhře v Liberci napůl spokojený Moták

Na ledě Sparty putovali úřadující mistři na trestnou lavici osmkrát a padli 2:3 v prodloužení. Pod Ještědem pykali „jen“ šestkrát. „Po zápase na Spartě jsme měli mítinky a bavili jsme se o tom, abychom nebyli vylučovaní a nekecali s rozhodčími. Ale teď to bylo z naší strany znovu zlé a doufám, že šlo o poslední zápas, kdy jsme měli tolik vyloučených. Více takových zápasů po sobě odehrát nemůžeme, jinak toho budou soupeři využívat,“ dobře věděl autor prvního gólu Třineckých Libor Hudáček.

„Ve hře pět na pět hraje mužstvo výborně. Tam bylo všechno, opravdu jsme si vytvářeli tlak, ale naše vyloučení nás srážela dolů. Hrajete dobře, přijde oslabení a jdete dolů. Na led se pak dostanou jen někteří, to je stará hokejové pravda. V tomhle se musíme zlepšit a trestů se musíme vyvarovat,“ apeloval na své svěřence Moták. Těšilo ho pouze, že nešlo o flastry za nesportovní chování.

„S hráči o tom mluvíme pořád, neustále apelujeme na disciplínu jak herní, tak tu, která se projevuje eventuálním vyloučením. A ani tady, ani na Spartě nešlo o fauly plynoucí z toho, že by nás soupeř přehrál, byly to prostě hlouposti,“ štvalo ho.

Především ve druhé třetině měl jeho tým téměř osm minut o hráče méně. „Ve hře pět na pět jsme byli lepší, ale hráli jsme strašně hodně v oslabení, kde můžu pochválit jen spoluhráče, kteří to tam skvěle ubránili. Skákali do střel a Mazi (Mazanec) to všechno pochytal. Klobouk dolů před nimi,“ pochválil Libor Hudáček své parťáky, kteří jednou čelili i téměř půlminutové dvojnásobné přesile.