Naganem chtějí propojit fanoušky s kluby. Cílí i na šampionát

Aplikaci budou moci fanoušci využít například při světelných show, vědomostních kvízech či různých hlasování, třeba při výběru hudby po vstřelení gólu či podoby předmětů ve fanshopech. „Aplikace bude například umět rozblikat telefon do rytmu písničky při nástupu hokejistů na led. Tohle je k vidění spíš za mořem, v Evropě zatím tolik ne,“ naznačuje Valášek, kde s kamarády mimo jiné hledali inspiraci.

„Na začátku nás k tomu trochu přivedl i hokejový Litvínov, kde není nad ledem úplně nejkvalitnější obrazovka a díky naší aplikaci ve výsledku kostku ani nepotřebujete. Lidé si ji mohou zobrazit na svém telefonu a přizpůsobit například i velikost písma,“ poznamenává Valášek, který s dvěma programátory a designérem aplikaci vyvíjí již více než rok. „Podařilo se nám domluvit investory. Šlapeme do toho naplno, obdržené peníze jsme místo mezd investovali do produktu. Nyní je připravený pro trh a těším se na spuštění v co největším počtu klubů,“ poznamenává Valášek.