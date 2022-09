Pro hokejové nadšence, kteří se do O2 Arény nemohou vypravit, je připraveno vysílání v přímých přenosech díky TV Nova na kanálech Nova Sport 1, Nova Action a Voyo. Některé sázkové kanceláře také slibují online přenos utkání, které je však podmíněné registrací či vsazením minimální částky.

V rámci týmu San Jose Sharks by se měli ukázat i dva čeští hokejisté a reprezentanti. K vidění tak bude hokejový um obránce Radima Šimka, který v NHL za San Jose působí od roku 2018. O pět let déle je součástí amerických "Žraloků" také útočník Tomáš Hertl, který by se měl v Praze také představit.