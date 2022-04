„Když jsem to slyšel, ani jsem tomu nemohl uvěřit. Je to něco úžasného, nemůžu se dočkat," řekl pro NHL.com 28letý útočník Sharks. „Navíc ty zápasy se budou hrát v 02 areně, kde jsem začal profesionální kariéru se Slavií. V Praze jsem vyrostl, mám tam rodinu, všechny kamarády, bude to velký zážitek," těší se Hertl.

Hertl čeká, že bude pro své nejbližší potřebovat aspoň 40 vstupenek. „Bude to šrumec, ale nechci řešit jen lístky. Těším se, že si zahraju na domácí půdě. Na 02 arenu mám spoustu vzpomínek. Chodil jsem tam i zametat jako kluk při zápasech. Nejlepší byly zápasy proti Pardubicím, kdy jsme si ty perníky, co přistály na ledě, mohli vzít domů," vybavil si s úsměvem Hertl.

„Já nerad stojím v kolonách, takže jezdím tak maximálně na Černý Most. Hertlík nás všechny vytáhne, tak vytáhne i mě. Kluci, co hráli na mistrovství světa v roce 2015, možná navštívili v Praze víc restaurací než já za celý život," pousmál se Šimek.

„Někteří kluci mě chtěli naštvat, tak říkali, proč jedeme do takové díry," prozradil Hertl. „Ti, co už v Praze byli, si to ale chválili, jaké je to pěkné město a je v něm hodně vyžití," dodal Šimek.