„Matěj na to jde dobře. Po kempu skončil na farmě, kde ale maká, viděl jsem jeden zápas a super. Je jasné, že po něm dřív nebo později Stars sáhnou," je přesvědčený Kézr. „Měl skvělý kemp, dal spoustu gólů. On je rozdílový hráč, je vychovávaný k tomu, aby dával góly a přihrávky. Viděli jsme to na farmě, kde ho nikdy nedali do čtvrté lajny, ale byl na top lajnách a hrál všechny rozdílové situace. Měl dvacet minut ice time. Ale samozřejmě nemá nic jistého. Konkurence je obrovská a musí si pozici obhájit svým výkonem," doplňuje druhý z hostů Radek Duda.