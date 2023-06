Sedmatřicetiletý Dubas bude do července dočasně vykonávat i funkci generálního manažera, než najde Hextallova nástupce.

Dubas působil v Torontu uplynulých devět let, z toho posledních pět jako generální manažer, jímž se v roce 2018 stal ve 32 letech jako druhý nejmladší v historii NHL. U Maple Leafs skončil po sezoně, v níž slavný klub dokázal poprvé po 19 letech postoupit do druhého kola play off.